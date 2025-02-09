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  • Юрий Семин: «Динамо» участвует в чемпионской гонке РПЛ. От топ-3 отстают не сильно, разницу в 4 очка за 12 матчей можно отыграть»
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Юрий Семин: «Динамо» участвует в чемпионской гонке РПЛ. От топ-3 отстают не сильно, разницу в 4 очка за 12 матчей можно отыграть»

Юрий Семин считает, что «Динамо» может побороться за титул в Мир РПЛ.

Команда под руководством Марцела Лички занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 турах. Бело-голубые на 2 очка отстают от идущего третьим «Спартака» и на 4 балла от «Зенита» и «Краснодара». 

«Динамо» не так сильно отстает от тройки сильнейших клубов РПЛ. Разницу в 4 очка за 12 матчей можно успеть отыграть. Личка знает, как это делать – в прошлом сезоне была похожая история.

Так что, «Динамо» участвует в чемпионской гонке», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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