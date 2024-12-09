Семин о фаворитах РПЛ: «Спартак» наиболее предпочтителен. Но в «Зените» будут перестроения, Семак хорошо знает, как вести подготовку»

Юрий Семин высказался о фаворитах Мир российской Премьер-лиги.

«Спартак» набрал 37 очков за 18 туров и занимает третье место в турнирной таблице. У «Краснодара » и «Зенита » по 39 очков.

«Самое главное, что чемпионат проходит интересно. Большое количество людей приходит на матчи.

На сегодняшний момент в лиге нет явного лидера, и есть шесть команд, которые будут до последнего претендовать на титул. И это хорошо.

Из шести этих команд, на мой взгляд, более предпочтителен «Спартак », который показывает хороший уровень игры, мотивацию и интерес к игре. Что будет после большого отпуска, сложно сказать.

К тому же мы знаем, что этот период хорошо использует Семак, который хорошо знает, как вести подготовку. И, по всей видимости, перестроения будут в «Зените», – сказал бывший тренер «Локомотива » Юрий Семин .

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