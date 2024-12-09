  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о фаворитах РПЛ: «Спартак» наиболее предпочтителен. Но в «Зените» будут перестроения, Семак хорошо знает, как вести подготовку»
14

Семин о фаворитах РПЛ: «Спартак» наиболее предпочтителен. Но в «Зените» будут перестроения, Семак хорошо знает, как вести подготовку»

Юрий Семин высказался о фаворитах Мир российской Премьер-лиги.

«Спартак» набрал 37 очков за 18 туров и занимает третье место в турнирной таблице. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.

«Самое главное, что чемпионат проходит интересно. Большое количество людей приходит на матчи.

На сегодняшний момент в лиге нет явного лидера, и есть шесть команд, которые будут до последнего претендовать на титул. И это хорошо.

Из шести этих команд, на мой взгляд, более предпочтителен «Спартак», который показывает хороший уровень игры, мотивацию и интерес к игре. Что будет после большого отпуска, сложно сказать.

К тому же мы знаем, что этот период хорошо использует Семак, который хорошо знает, как вести подготовку. И, по всей видимости, перестроения будут в «Зените», – сказал бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Итоги РПЛ к зимней паузе. Ультракоротко

Орлов о «Спартаке»: «Джикия и Зобнин – игроки не для чемпионской команды, не лидеры. В «Зените» тоже есть клиенты, которые лучше отдадут назад и поперек»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoЮрий Семин
logoСпорт-Экспресс
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoКраснодар
logoДинамо Москва
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о «Спартаке»: «Джикия и Зобнин – игроки не для чемпионской команды, не лидеры. В «Зените» тоже есть клиенты, которые лучше отдадут назад и поперек»
34сегодня, 12:30
Зарема о «Зените»: «Без поддержки «Сочи», «Урала» и «Оренбурга» совсем не то. Где разоблачительные инсайды, советы в прессе? Может, стоит вернуть Кокорина? Столько вопросов в год столетия»
63сегодня, 12:17
Барко – лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии Opta. Угальде – 2-й, Осипенко – 3-й, Батраков – 4-й, Клаудиньо – 6-й, Сперцян – 8-й
113сегодня, 10:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мусаев о слухах про Сперцяна в «ПСЖ»: «Все тихо. Когда они интересовались Сафоновым, то обратились в клуб – я знал сразу»
312 минут назад
Кордоба о 0:0 с «Локо»: «Краснодар» заслуживал победы – был явный пенальти, два очевидных нарушения в предыдущем матче. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий»
318 минут назад
Мостовой об успехах «Спартака»: «Убрали постороннего человека и назначили легенду – Станковича. Еще тур-два, и могли бы на первом месте быть»
2127 минут назад
«Спартак» выплатит «Твенте» 1 млн евро бонусов, если Угальде наберет 25 очков по «гол+пас» в сезоне. Еще 1 млн – за чемпионство (Metaratings)
4335 минут назад
Петржела о Соболеве: «Компьютерные игры могут быть причиной плохой формы. Например, если он проводит в них много времени и плохо спит»
1740 минут назад
Орлов о словах Федорищева про коррупцию: «Все закончится извинениями губернатора – доказать будет сложно. У нас нет прозрачности, поэтому надо уходить к частным клубам»
1252 минуты назад
«США кажутся идеальной страной для жизни. Ощущаю там больше свободы». 16-летний воспитанник «Рубина» Зильберман о России и Америке
4454 минуты назад
Ван дер Варт об Ибрагимовиче: «Высокомерный идиот. В 2004-м кто-то из нас должен был покинуть «Аякс» – другого варианта не было»
29сегодня, 13:40
Генич о голе Дзюбы «Зениту»: «Ничего сверхъестественного, здорово пробил. Артем сейчас в хорошем тонусе»
7сегодня, 13:39
Агент Батракова о «Зените»: «Не верю, даже если предложат большие деньги. «Локо» едва ли захочет с ним расстаться – замены сейчас не видно»
10сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
У Камбьязо растяжение связок голеностопа. Защитник «Ювентуса» вряд ли сыграет с «Ман Сити»
3сегодня, 13:23
«На Россию через спорт пытаются давить. За Ельцина и Брежнева мне было стыдно, а Путин все делает правильно. Макронов и шольцов не признаю». Ловчев о бане команд РФ
49сегодня, 13:22
Ороз о жизни в России на 30 тысяч рублей: «Мне бы хватило. Сам хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле – так лучше и правильнее»
17сегодня, 11:45
Орозко покинул «Крылья Советов». Вингер вернулся в «Ланус» после аренды
15сегодня, 10:23
КДК рассмотрит удаление Мусаева за нецензурную брань в матче с «Локо» и поведение Бакаева в игре с «Динамо»
4сегодня, 10:12
В Музее «Динамо» прошла ретро-елка. Мероприятие посетили гимнаст Далалоян и Яна Рудковская
10сегодня, 10:05Фото
Тюкавин оценил игру «Динамо» в первой части сезона: «На три с плюсом. Обыграй мы «Факел» и «Ахмат», могли быть на самом верху»
12сегодня, 08:50
21-летний вратарь Лапоухов стал игроком года в Беларуси, Скрипченко – лучший тренер. На церемонии «Звездный мяч» наградили обоих представителей «Динамо» Минск
12сегодня, 08:16
Сперцян о гонке в РПЛ: «У «Краснодара» есть цель, мечта. У нас очень сильная команда, нам все по силам» 
9сегодня, 07:55
«Сомневаюсь, что «Зенит» выиграет золото. «Краснодар» готов к чемпионству. «Спартаку» только дай пальчик – по локоть откусит». Непомнящий о гонке в РПЛ
23сегодня, 07:29