Семин о фаворитах РПЛ: «Спартак» наиболее предпочтителен. Но в «Зените» будут перестроения, Семак хорошо знает, как вести подготовку»
«Спартак» набрал 37 очков за 18 туров и занимает третье место в турнирной таблице. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.
«Самое главное, что чемпионат проходит интересно. Большое количество людей приходит на матчи.
На сегодняшний момент в лиге нет явного лидера, и есть шесть команд, которые будут до последнего претендовать на титул. И это хорошо.
Из шести этих команд, на мой взгляд, более предпочтителен «Спартак», который показывает хороший уровень игры, мотивацию и интерес к игре. Что будет после большого отпуска, сложно сказать.
К тому же мы знаем, что этот период хорошо использует Семак, который хорошо знает, как вести подготовку. И, по всей видимости, перестроения будут в «Зените», – сказал бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Итоги РПЛ к зимней паузе. Ультракоротко
Орлов о «Спартаке»: «Джикия и Зобнин – игроки не для чемпионской команды, не лидеры. В «Зените» тоже есть клиенты, которые лучше отдадут назад и поперек»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий