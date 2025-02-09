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Агент 19-летнего защитника ЦСКА Абдулкадырова: «Николич им доволен, варианты с арендой не рассматриваются»

Агент Джамалутдина Абдулкадырова считает, что он будет в обойме ЦСКА.

19-летний центральный защитник провел первый тайм в игре Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова» (1:0) и сыграл полный матч с «Циндао Вест Кост» (2:1).

«Джамал проводит первые полноценные сборы с основой. В отпуске он усиленно готовился к этим сборам и сейчас старается показать свои лучшие качества.

Насколько я знаю, главный тренер [Николич] им доволен, и все идет к тому, что Абдулкадыров будет в основной обойме во второй части сезона. На данный момент варианты с арендой не рассматриваются.

У Джамала очень большой потенциал. Если он будет усердно работать и проявлять терпение, то у него есть все шансы заиграть в основном составе», — сказал Таймаз Хархаров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoДжамалутдин Абдулкадыров
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoМарко Николич
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