Николич о трансферах ЦСКА: «У нас хороший состав. Мы сможем усилиться за счет внутренних ресурсов. Несколько футболистов прогрессируют – это Пьянич, Жемалетдинов и Койта»

Марко Николич ответил на вопрос о трансферах ЦСКА.

– Многие ждут трансферов от ЦСКА. Вы, наверное, тоже?

– Это вопрос не к нам. Мы здесь занимаемся, занимаемся с теми ребятам, которые у нас есть.

Я уже говорил, что у нас хороший состав здесь. Могу точно сказать, что мы сможем усилиться за счет внутренних ресурсов.

В том смысле, что несколько футболистов, которые по разным причинам не имели достаточно игрового времени осенью, сейчас прогрессируют и показывают свою лучшую игру.

В первую очередь это [Миралем] Пьянич и [Рифат] Жемалетдинов, а также, можно сказать, [Секу] Койта.

Плюс есть молодые [Артем] Шуманский, [Кирилл] Глебов и [Джамалутдин] Абдулкадыров, которые быстро прогрессируют.

Это уже шесть футболистов, на них мы очень рассчитываем, – сказал главный тренер ЦСКА Марко Николич .