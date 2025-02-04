Николич о трансферах ЦСКА: «У нас хороший состав. Мы сможем усилиться за счет внутренних ресурсов. Несколько футболистов прогрессируют – это Пьянич, Жемалетдинов и Койта»
Марко Николич ответил на вопрос о трансферах ЦСКА.
– Многие ждут трансферов от ЦСКА. Вы, наверное, тоже?
– Это вопрос не к нам. Мы здесь занимаемся, занимаемся с теми ребятам, которые у нас есть.
Я уже говорил, что у нас хороший состав здесь. Могу точно сказать, что мы сможем усилиться за счет внутренних ресурсов.
В том смысле, что несколько футболистов, которые по разным причинам не имели достаточно игрового времени осенью, сейчас прогрессируют и показывают свою лучшую игру.
В первую очередь это [Миралем] Пьянич и [Рифат] Жемалетдинов, а также, можно сказать, [Секу] Койта.
Плюс есть молодые [Артем] Шуманский, [Кирилл] Глебов и [Джамалутдин] Абдулкадыров, которые быстро прогрессируют.
Это уже шесть футболистов, на них мы очень рассчитываем, – сказал главный тренер ЦСКА Марко Николич.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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