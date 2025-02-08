Фанаты «Лейтон Ориент» пели, что Гвардиолу утром уволят. Пеп пошутил: «После такой победы, думаю, руководство не выгонит меня завтра»

Пеп Гвардиола пошутил, что победа «Сити» над «Лейтон Ориент» спасла ему работу.

«Горожане» в гостях обыграли команду из третьего английского дивизиона в 4-м раунде Кубка Англии (2:1). К перерыву «Сити» уступал со счетом 0:1.

Во время матча фанаты «Лейтон Ориента » пели о грядущем увольнении Гвардиолы .

После игры у главного тренера «Ман Сити » спросили, понравилась ли ему атмосфера на стадионе.

«Когда тебе кричат: «Тебя уволят утром» – не очень. Но это уже привычная вещь на всех стадионах. Тем не менее с таким результатом, думаю, руководство не станет увольнять меня завтра.

Это было здорово. Не знаю, на всех ли матчах Лиги 1 такая атмосфера, но здесь она была отличная. Ты приезжаешь сюда и просто наслаждаешься футболом. Раздевалка такая тесная, что игроки могут общаться даже больше, чем в обычных раздевалках.

Но я много раз говорил игрокам: «Мы все оттуда родом». Мы же не просто разогрелись в 16, 17, 18 лет и сразу поехали на «Уэмбли». Мы выросли в таких раздевалках. Особенно если ты играл в низших лигах.

Мне нравится, как команда себя ведет, потому что сколько уже было сенсаций в Кубке Англии за всю долгую историю этого турнира?» – сказал Гвардиола.