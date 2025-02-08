Фанаты «Лейтон Ориент» пели, что Гвардиолу утром уволят. Пеп пошутил: «После такой победы, думаю, руководство не выгонит меня завтра»
«Горожане» в гостях обыграли команду из третьего английского дивизиона в 4-м раунде Кубка Англии (2:1). К перерыву «Сити» уступал со счетом 0:1.
Во время матча фанаты «Лейтон Ориента» пели о грядущем увольнении Гвардиолы.
После игры у главного тренера «Ман Сити» спросили, понравилась ли ему атмосфера на стадионе.
«Когда тебе кричат: «Тебя уволят утром» – не очень. Но это уже привычная вещь на всех стадионах. Тем не менее с таким результатом, думаю, руководство не станет увольнять меня завтра.
Это было здорово. Не знаю, на всех ли матчах Лиги 1 такая атмосфера, но здесь она была отличная. Ты приезжаешь сюда и просто наслаждаешься футболом. Раздевалка такая тесная, что игроки могут общаться даже больше, чем в обычных раздевалках.
Но я много раз говорил игрокам: «Мы все оттуда родом». Мы же не просто разогрелись в 16, 17, 18 лет и сразу поехали на «Уэмбли». Мы выросли в таких раздевалках. Особенно если ты играл в низших лигах.
Мне нравится, как команда себя ведет, потому что сколько уже было сенсаций в Кубке Англии за всю долгую историю этого турнира?» – сказал Гвардиола.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий