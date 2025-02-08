«Тернана» уволила Абате и назначила Ливерани – возможно, после отказа Иньяцио выпускать на поле сына владельца. После протеста игроков Д′Алессандро вернул экс-защитника «Милана»

«Тернана» уволила Абате за отказ выпускать сына владельца, но вернула тренера.

Владелец и президент клуба Серии B Стефано Д′Алессандро вечером в четверг объявил об увольнении бывшего защитника «Милана » и сообщил, что его заменит Фабио Ливерани .

По данным La Nazione, это могло произойти из-за того, что 38-летний тренер отказывался выпускать на поле сына Д′Алессандро – Маттию. Однако хозяин команды опроверг эту информацию.

La Gazzetta dello Sport также ссылается на слухи, касающиеся сына владельца, якобы Абате отказался включать Маттию в заявку на следующий матч – против «Ареццо» 10 февраля.

Об увольнении Абате стало известно примерно в 8 вечера. После этого на стадионе клуба прошла напряженная встреча между владельцем, тренером и футболистами команды, которые негативно восприняли решение от отставке и обратились к президенту.

Уже ночью пришли сообщения от том, что Д′Алессандро вернул Иньяцио в команду. И тренер, покидая стадион в 02:30, сказал: «Там была вся команда».

Когда Д′Алессандро спросили о Ливерани, которого уже успели назначить преемником Абате, он ответил: «Он поймет, он человек спорта, и нас связывают отношения».

Отметим, что «Тернана » занимает второе место в группе B и на 3 очка отстает от «Виртус Энтелла». У Абате, который ранее тренировал молодежную команду, 15 побед, 8 ничьих и 3 поражения в 26 матчах во главе команды второго итальянского дивизиона.