Пеп о Нико: «Очень важен для «Сити» на позиции, ослабленной отсутствием Родри. Может играть как «шестерку», так и «восьмерку»
Пеп Гвардиола назвал Нико Гонсалеса важным игроком для «Манчестер Сити».
На днях «горожане» купили хавбека у «Порту» за 60 млн евро.
«Он очень для нас важен! Играет на позиции, ослабленной отсутствием Родри. Молодой футболист, 23 года, может играть как «шестерку», так и «восьмерку», смещается в свободные зоны.
Физически сильный молодой парень, знаю его по академии «Барселоны», его отец работал у нас (Фран занимал пост ассистента тренера в системе «Сити» – Спортс”).
Я очень рад, что благодаря усилиям клуба Нико в ближайшие годы будет играть у нас», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: City Xtra
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