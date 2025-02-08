Пеп о Нико: «Очень важен для «Сити» на позиции, ослабленной отсутствием Родри. Может играть как «шестерку», так и «восьмерку»

Пеп Гвардиола назвал Нико Гонсалеса важным игроком для «Манчестер Сити».

На днях «горожане» купили хавбека у «Порту» за 60 млн евро.

«Он очень для нас важен! Играет на позиции, ослабленной отсутствием Родри . Молодой футболист, 23 года, может играть как «шестерку», так и «восьмерку», смещается в свободные зоны.

Физически сильный молодой парень, знаю его по академии «Барселоны», его отец работал у нас (Фран занимал пост ассистента тренера в системе «Сити» – Спортс”).

Я очень рад, что благодаря усилиям клуба Нико в ближайшие годы будет играть у нас», – сказал тренер «Манчестер Сити ».