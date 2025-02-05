Нико о «Ман Сити»: «Когда тебя хочет лучшая команда за последние 10 лет, нет другого выбора, кроме как присоединиться к ней. Оказаться в АПЛ – это мечта»
«Это здорово, и я чувствую себя потрясающе – быть здесь и наконец-то получить шанс поиграть за такую прекрасную команду.
Я хочу приступить к работе как можно скорее. Когда тебя хочет видеть такая команда, как «Манчестер Сити», лучшая команда за последние 10 лет, у тебя нет другого выбора, кроме как присоединиться к ней. Мне было очень легко захотеть перейти сюда.
Я с воодушевлением жду возможности познакомиться с игроками и убедиться в их высоком уровне. Они лучшие игроки в мире, поэтому я хочу проверить, насколько я хорош, и проявить себя.
[В «Порту»] я проводил лучший сезон в своей карьере, и мне было нелегко прощаться с людьми, которые были для меня как семья. Но переехать в Манчестер было легко, потому что это отличная возможность для роста, и это лучшее решение, которое я мог принять.
Думаю, в этом сезоне я стал чаще появляться в штрафной, чтобы забивать и отдавать голевые передачи. Думаю, я также значительно прибавил в интенсивности, и надеюсь, это поможет мне в Премьер-лиге.
Я воспитывался в академии «Барселоны» и с детства играл в стиле, схожем с тем, в котором играет «Манчестер Сити». Кроме того, в Португалии я также пытался улучшить темп своей игры, что сделало меня более совершенным футболистом.
Я очень воодушевлен, потому что всегда хотел играть в Премьер-лиге. Оказаться здесь – это мечта. Кроме того, я думаю, что «Сити» – не типичная английская команда, поскольку они очень любят играть [с мячом], и мне это нравится. Я надеюсь, что буду получать удовольствие», – сказал полузащитник.
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