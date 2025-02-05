Нико о Гвардиоле: «Работать с ним будет невероятно, все всегда отзывались о нем очень хорошо. Думаю, при Пепе я смогу полностью раскрыть свой потенциал»
Нико Гонсалес поделился ожиданиями от работы с Пепом Гвардиолой.
23-летний полузащитник перешел в «Манчестер Сити» из «Порту» перед закрытием трансферного окна.
«Конечно, работать с Пепом будет невероятно. Все, с кем я говорил о нем, всегда отзывались о нем очень хорошо, и я думаю, что при нем я смогу полностью раскрыть свой потенциал и достичь своего максимума.
Я очень хочу играть с лучшими полузащитниками мира. Я думаю, когда играешь с такими игроками, ты становишься намного сильнее и получаешь от этого еще больше удовольствия», – сказал новичок «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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