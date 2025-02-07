Энрике не снял кольцо перед выходом на поле в матче с «Ростовом». Арбитры попросили его убрать
Луиса Энрике Андре забыл снять кольцо перед выходом на поле.
«Зенит» победил «Ростов» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ со счетом 2:1.
Новичок петербуржцев Энрике вышел на замену после перерыва. Однако перед этим арбитры встречи попросили бразильца снять кольцо с пальца.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал РПЛ
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