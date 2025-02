Дженас извинился за отправку интимных фото коллегам: «Это было неуместно, я совершил ошибку. Мне повезло работать на телевидении, и нужно вернуться лучшим человеком»

Джермейн Дженас назвал ошибкой отправку интимных сообщений коллегам с BBC.

В августе 2024 года бывший футболист сборной Англии был уволен с должностей ведущего на Match Of The Day и The One Show после того, как признался в отправке «неподобающих сообщений» двум коллегам по BBC – отметим, что 41-летний Дженас женат и имеет четверых детей от двух браков. Позже экс-игрок «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» заявил: «Ничего физического не было, но считаю это изменой. Кажется, что я мишень номер один в стране».

Впоследствии женщина, занимавшаяся организацией мероприятий во время ЧМ-2022 в Катаре, рассказала, как Дженас просил ее отправить ему фотографии в бикини и прислал ей фото гениталий, работая при этом экспертом на BBC.

На этой неделе сообщалось , что Дженас будет комментировать на Talksport матч Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» в воскресенье, а также примет участие в утреннем шоу в пятницу. После того как сотрудникам телеканала объявили о приглашении Дженаса, часть из них отказалась с ним работать.

Сегодня в эфире Talksport экс-игрок выразил согласие, что его предыдущее поведение было «совершенно неуместным».

«Да, конечно. Вот что значит брать на себя ответственность. Это было неуместно. Я совершил ошибку. Это была ошибка, с которой мне, моей жене и моей семье придется иметь дело.

Мне повезло работать на телевидении. Приходится много вкладывать в эту работу, но в то же время ее можно отнять у вас таким образом. Это одно из того, что я осознал.

Когда у тебя это отнимают, единственные люди, которые рядом – это твоя семья и друзья, люди, которые действительно близки тебе. Они были моей самой большой поддержкой в этот период. У меня было несколько честных разговоров с моей женой и семьей. Я сосредоточен на том, чтобы убедиться, что с моими детьми все в порядке, моя жена получает поддержку, а я постоянно работаю над собой.

Суть в том, чтобы посмотреть внутрь себя, произвести некоторые улучшения и вернуться лучшим человеком», – сказал Дженас.