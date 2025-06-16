Неймар интересен европейским клубам, заявил отец форварда: «Некоторые из них выступают в ЛЧ. Они знают, что он способен провести отличный сезон»
У Неймара есть варианты с возвращением в Европу, заявил его отец.
«Есть хорошая вероятность, что он останется в «Сантосе». Я работаю над этим. Это не мешает мне слушать предложения других клубов. Я вижу интерес на рынке. На этой неделе мы собираемся в Майами, чтобы поговорить с клубами. Мы должны выслушать их и решить, что будем делать.
Да, есть европейские клубы. Некоторые из них выступают в Лиге чемпионов. Они знают, что он способен провести отличный сезон. Но бразильский рынок также интересен», – сказал Неймар да Силва, отец и агент 33-летнего футболиста.
Неймар вернулся «Сантос» в конце января этого года. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца июня.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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