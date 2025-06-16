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«Челси» выиграл 9 из 10 последних матчей. Дальше – «Фламенго»

«Челси» выиграл 9 из 10 последних матчей.

Сегодня команда Энцо Марески обыграла «Лос-Анджелес» в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира (2:0). 

В 10 последних матчах во всех турнирах лондонцы одержали 9 побед. Исключением стало поражение от «Ньюкасла» в 36-м туре АПЛ (0:2).

20 июня «синие» встретятся с «Фламенго». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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