«Челси» выиграл 9 из 10 последних матчей. Дальше – «Фламенго»
«Челси» выиграл 9 из 10 последних матчей.
Сегодня команда Энцо Марески обыграла «Лос-Анджелес» в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира (2:0).
В 10 последних матчах во всех турнирах лондонцы одержали 9 побед. Исключением стало поражение от «Ньюкасла» в 36-м туре АПЛ (0:2).
20 июня «синие» встретятся с «Фламенго».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?28303 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости