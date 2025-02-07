Ведущая и болельщица «Тоттенхэма» Чоудури про 0:4 с «Ливерпулем»: «Смотреть больно. Не смотреть тоже. Статистика шокирует»

Журналистка Решмин Чоудури была в ужасе от игры «Тоттенхэма» против «Ливерпуля».

Мерсисайдцы разгромили «шпор» в ответном полуфинале Кубка английской лиги со счетом 4:0 после поражения в первой игре (0:1). «Смотреть больно. Не смотреть тоже больно. Статистика шокирует», – написала журналистка TNT Sports и talkSPORT в твиттере. Чоудури ранее неоднократно заявляла, что болеет за «Тоттенхэм». Журналистка сказала Венгеру, что болеет за «Тоттенхэм». Арсен пошутил, что она больна