Александр Медведев: «Видим, где можем использовать опыт «Аль‑Насра», а где сами готовы им поделиться. «Зенит» установил отношения с клубами из разных стран, делаем это не для галочки»
Александр Медведев оценил возможность сотрудничества «Зенита» и «Аль-Насра».
6 февраля в Абу‑Даби состоялся бизнес‑завтрак на котором выступил коммерческий директор «Аль‑Насра» Жорди Дюрант.
«Мы видим, где можем использовать опыт «Аль‑Насра», а где сами готовы поделиться опытом. Это относится не только к зарубежным клубам.
Мы всегда открыты для общения с нашими, российскими клубами. «Зенит» установил отношения сотрудничества с клубами из разных стран, и этот список расширяется.
Мы делаем это не для галочки. Каждое соглашение имеет дорожную карту.
Мы сотрудничаем в области технологий, медицины и так далее», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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