Александр Медведев: «Видим, где можем использовать опыт «Аль‑Насра», а где сами готовы им поделиться. «Зенит» установил отношения с клубами из разных стран, делаем это не для галочки»

Александр Медведев оценил возможность сотрудничества «Зенита» и «Аль-Насра».

6 февраля в Абу‑Даби состоялся бизнес‑завтрак на котором выступил коммерческий директор «Аль‑Насра» Жорди Дюрант.

«Мы видим, где можем использовать опыт «Аль‑Насра », а где сами готовы поделиться опытом. Это относится не только к зарубежным клубам.

Мы всегда открыты для общения с нашими, российскими клубами. «Зенит» установил отношения сотрудничества с клубами из разных стран, и этот список расширяется.

Мы делаем это не для галочки. Каждое соглашение имеет дорожную карту.

Мы сотрудничаем в области технологий, медицины и так далее», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .