Леви Гарсия успешно прошел медосмотр для перехода в «Спартак» («СЭ»)

Леви Гарсия близок к переходу в «Спартак».

Нападающий успешно прошел медицинское обследование для завершения трансфера в российский клуб, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось , что «Спартак » заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за переход футболиста.

В этом сезоне Леви Гарсия забил 5 голов и сделал 2 передачи в 16 матчах за АЕК в чемпионате Греции. Смотрите ниже все его голы в чемпионате Греции.