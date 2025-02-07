Леви Гарсия успешно прошел медосмотр для перехода в «Спартак» («СЭ»)
Леви Гарсия близок к переходу в «Спартак».
Нападающий успешно прошел медицинское обследование для завершения трансфера в российский клуб, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за переход футболиста.
В этом сезоне Леви Гарсия забил 5 голов и сделал 2 передачи в 16 матчах за АЕК в чемпионате Греции. Смотрите ниже все его голы в чемпионате Греции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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