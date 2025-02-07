Слот о финале Кубка лиги: «Это нечто особенное, только если получится выиграть. «Ньюкасл» впечатляет, знаем, как будет сложно»
Арне Слот высказался о выходе в финал Кубка английской лиги.
Команда нидерландского тренера разгромила «Тоттенхэм» в ответном полуфинале Кубка английской лиги со счетом 4:0 после поражения в первой игре (0:1) и в финале встретится с «Ньюкаслом».
«Это нечто особенное, при условии, что получится выиграть. Мы знаем, как это будет сложно, поскольку «Ньюкасл» – впечатляющая команда.
Всегда приятно играть в финале. Мы работаем каждый день, стараемся улучшить команду. Игроки очень стараются стать лучше, но в конечном итоге речь идет о выходе в финал и победах», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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