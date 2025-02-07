Постекоглу про 0:4 с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» не проявил себя ни в обороне, ни в игре с мячом. Соперник оказался слишком хорош»
Эндж Постекоглу оценил поражение от «Ливерпуля» (0:4).
«Тоттенхэм» проиграл «красным» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги (первая игра – 1:0).
«Ливерпуль» полностью заслужил победу, они играли лучше. По ходу матча мы просто не смогли проявить себя ни в обороне, ни в игре с мячом. Соперник оказался слишком хорош для нас.
Мы позволили им завладеть игрой и были недостаточно агрессивными. У нас не заладилось с самого начала, поэтому им было комфортно, а нам было тяжело вернуть контроль», – сказал тренер «Тоттенхэма».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
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