Постекоглу про 0:4 с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» не проявил себя ни в обороне, ни в игре с мячом. Соперник оказался слишком хорош»

Эндж Постекоглу оценил поражение от «Ливерпуля» (0:4).

«Тоттенхэм» проиграл «красным» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги (первая игра – 1:0).

«Ливерпуль » полностью заслужил победу, они играли лучше. По ходу матча мы просто не смогли проявить себя ни в обороне, ни в игре с мячом. Соперник оказался слишком хорош для нас.

Мы позволили им завладеть игрой и были недостаточно агрессивными. У нас не заладилось с самого начала, поэтому им было комфортно, а нам было тяжело вернуть контроль», – сказал тренер «Тоттенхэма ».