0:5 от «Барсы» – крупнейшее домашнее поражение «Валенсии» в истории Кубка Испании

«Валенсия» потерпела самое крупное домашнее поражение в истории Кубка Испании.

В четверг левантийцы были разгромлены «Барселоной» (0:5) в матче 1/4 финала.

Предыдущий антирекорд «Валенсии» в турнире был установлен в сезоне-1950/51 – 1:5 на «Месталье» от «Реала» в 1/8 финала.