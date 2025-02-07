0:5 от «Барсы» – крупнейшее домашнее поражение «Валенсии» в истории Кубка Испании
«Валенсия» потерпела самое крупное домашнее поражение в истории Кубка Испании.
В четверг левантийцы были разгромлены «Барселоной» (0:5) в матче 1/4 финала.
Предыдущий антирекорд «Валенсии» в турнире был установлен в сезоне-1950/51 – 1:5 на «Месталье» от «Реала» в 1/8 финала.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
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