«Барса» в 16-й раз вышла в 1/2 финала Кубка Испании в XXI веке. У «Атлетика» 10 полуфиналов, у «Реала» и «Севильи» – по 9

«Барселона» в 16-й раз вышла в 1/2 финала Кубка Испании в XXI веке.

Это лучший показатель в турнире за этот период.

Второе место по этому показателю занимает «Атлетик» – 10 полуфиналов, у «Реала» и «Севильи» – по 9, «Атлетико» 8 раз выходил в 1/2 финала Кубка в XXI веке.

В четвертьфинале текущего розыгрыша «Барселона» разгромила «Валенсию» (5:0).