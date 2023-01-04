«Марсель» за 20 млн евро продал Жерсона «Фламенго»

перешел во «Фламенго» из « ».

25-летний полузащитник подписал контракт с бразильским клубом до 2027 года.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что « » заплатит 20 миллионов евро французской команде за трансфер Жерсона.

В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 10 матчах чемпионата Франции. В прошлом сезоне Жерсон отметился 9 забитыми мячами в 35 играх Лиги 1.

Жерсон уже играл за «Фламенго» в 2019-2021 годах. Его статистика – здесь.

Фото: flamengo.com.br