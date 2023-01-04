«Марсель» за 20 млн евро продал Жерсона «Фламенго»

Теги Марсель Фламенго высшая лига Бразилия лига 1 Франция трансферы Жерсон Сантос Футбол

Жерсон Сантос перешел во «Фламенго» из «Марселя».

25-летний полузащитник подписал контракт с бразильским клубом до 2027 года.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Фламенго» заплатит 20 миллионов евро французской команде за трансфер Жерсона.

В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 10 матчах чемпионата Франции. В прошлом сезоне Жерсон отметился 9 забитыми мячами в 35 играх Лиги 1.

Жерсон уже играл за «Фламенго» в 2019-2021 годах. Его статистика – здесь.

Фото: flamengo.com.br

8 комментариев

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Ромарио
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Жалко что не пошел к Сампе в Севилью. Но у возвращения в Бразилию свои логичные причины.
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Алексей Гусев
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Ответ Владимир Владимирович
Тевес и Маскерано в Коринтиансе играли, а не во фламенго
упс мой косяк, признаю. Я о том что там есть 2 аналога Зенита, то есть клубы которым не особо требуется следить за баблом.
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Владимир Владимирович
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Ответ Алексей Гусев
это Фламенго...Или вам напомнить про Тевеса и Маскерано? А с тех пор время прошло) приветствую кстати)
Тевес и Маскерано в Коринтиансе играли, а не во фламенго
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Алексей Гусев
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Ответ psixyec
При Жезуше во Фла был топчиком, даже в сборную вызывался, хотя многие на нем поставил крест после переезда в Италию. Странно, предыдущий сезон сильно отыграл в Марселе, почему снова возвращается в Бразилию?
психанул...
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Алексей Гусев
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Ответ Amalfitano
Бразильский клуб платит 20-ку за среднего игрока? Да еще защитника! Чудны дела твои, Господи.
это Фламенго...Или вам напомнить про Тевеса и Маскерано? А с тех пор время прошло) приветствую кстати)
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Ответ Amalfitano
Бразильский клуб платит 20-ку за среднего игрока? Да еще защитника! Чудны дела твои, Господи.
он не защитник ни разу. Трансфер не понял, до ЧМ играл в основе в верхней тройке и забивал
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Amalfitano
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Бразильский клуб платит 20-ку за среднего игрока? Да еще защитника! Чудны дела твои, Господи.
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psixyec
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При Жезуше во Фла был топчиком, даже в сборную вызывался, хотя многие на нем поставил крест после переезда в Италию. Странно, предыдущий сезон сильно отыграл в Марселе, почему снова возвращается в Бразилию?
+6
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