«Марсель» за 20 млн евро продал Жерсона «Фламенго»
Жерсон Сантос перешел во «Фламенго» из «Марселя».
25-летний полузащитник подписал контракт с бразильским клубом до 2027 года.
Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Фламенго» заплатит 20 миллионов евро французской команде за трансфер Жерсона.
В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 10 матчах чемпионата Франции. В прошлом сезоне Жерсон отметился 9 забитыми мячами в 35 играх Лиги 1.
Жерсон уже играл за «Фламенго» в 2019-2021 годах. Его статистика – здесь.
Фото: flamengo.com.br
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