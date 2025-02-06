У хавбека «Лас-Пальмаса» Родригеса рецидив рака, ему придется вновь приостановить карьеру. «Реал» поддержал игрока: «Надеемся вскоре увидеть тебя на поле с тем же боевым духом»
В 2022 году у хавбека «Лас-Пальмаса» была диагностирована лимфома Ходжкина – это опухолевое заболевание лимфатической системы. В январе 2023 года стало известно, что футболист победил болезнь и получил медицинское разрешение приступить к тренировкам.
«Вчера мне сказали, что у меня рецидив рака. Мне придется снова взять паузу и пройти еще один курс химиотерапии, чтобы бороться с болезнью», – сообщил Родригес сегодня.
28-летнего игрока в соцсетях поддержал, в частности, «Реал Мадрид».
«Дорогой Кириан Родригес, желаем сил и воодушевления в преодолении этого испытания.
Мы надеемся вскоре увидеть тебя на игровом поле с тем же боевым духом, который ты уже продемонстрировал.
«Реал Мадрид» и мадридисты поддержат тебя в этом испытании. Теплые объятия», – говорится в сообщении клуба.
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