Хавбек «Лас-Пальмаса» Родригес победил лимфому Ходжкина и вернулся к тренировкам

Теги Лас-Пальмас Д2 Испания Кириан Родригес Футбол

Хавбек «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес вернулся к тренировкам после лимфомы Ходжкина.

Лимфома Ходжкина – это опухолевое заболевание лимфатической системы. Ее 26-летнему испанцу диагностировали прошлым летом во время предсезонной подготовки.

Как сообщает As, Родригес победил болезнь и получил медицинское разрешение приступить к тренировкам.

Кристиан Родригес является воспитанником «Лас-Пальмаса». Он провел 141 матч за первую и вторую команды.

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