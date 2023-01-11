Хавбек «Лас-Пальмаса» Родригес победил лимфому Ходжкина и вернулся к тренировкам
Хавбек «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес вернулся к тренировкам после лимфомы Ходжкина.
Лимфома Ходжкина – это опухолевое заболевание лимфатической системы. Ее 26-летнему испанцу диагностировали прошлым летом во время предсезонной подготовки.
Как сообщает As, Родригес победил болезнь и получил медицинское разрешение приступить к тренировкам.
Кристиан Родригес является воспитанником «Лас-Пальмаса». Он провел 141 матч за первую и вторую команды.
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