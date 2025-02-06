Моцарт о Титове: «Поставил бы его в топ-5 своих партнеров, а я играл с Роналдиньо и Роналдо. У него все было на высшем уровне – техника, понимание игры»

Моцарт высоко оценил игру Егора Титова.

– Титов – один из лучших, с кем мне доводилось играть. Техника, понимание игры – у Егора все было на высшем уровне.

А я, между прочим, выходил на поле с Роналдиньо, Алексом , Роналдо , играл против Кака , Зидана, Тотти. Титова я бы поставил в топ-5 своих партнеров.

– Ого! В одном ряду с Роналдиньо?

– Да. Титов и правда очень хорош. К тому же мы с ним отлично ладили в центре поля, – заявил экс-игрок «Спартака ».

Моцарт выступал за красно-белых с 2005 по 2009 год, сейчас он тренирует бразильскую «Куритибу» из Серии Б.