Моцарт о Титове: «Поставил бы его в топ-5 своих партнеров, а я играл с Роналдиньо и Роналдо. У него все было на высшем уровне – техника, понимание игры»
Моцарт высоко оценил игру Егора Титова.
– Титов – один из лучших, с кем мне доводилось играть. Техника, понимание игры – у Егора все было на высшем уровне.
А я, между прочим, выходил на поле с Роналдиньо, Алексом, Роналдо, играл против Кака, Зидана, Тотти. Титова я бы поставил в топ-5 своих партнеров.
– Ого! В одном ряду с Роналдиньо?
– Да. Титов и правда очень хорош. К тому же мы с ним отлично ладили в центре поля, – заявил экс-игрок «Спартака».
Моцарт выступал за красно-белых с 2005 по 2009 год, сейчас он тренирует бразильскую «Куритибу» из Серии Б.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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