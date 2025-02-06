Тренер «Нью-Йорк Сити» о том, как ему удалось сдержать Месси: «Против лучших нет плана. Тут не обойтись без везения, нужно надеяться, что у лучшего в мире не самый удачный день»

Тренер «Нью-Йорк Сити» вспомнил, как ему удалось сдержать Лионеля Месси.

В сентябре «Интер » Майами сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» (1:1). В том матче Месси не смог отметиться результативными действиями.

«В Америке есть действительно высококлассные игроки, но, конечно, Месси – это совсем другой уровень. Мой подход к той игре всегда был таким: «Я не верю, что можно придумать индивидуальный план против лучших». Я думаю, что лучшие остаются лучшими именно потому, что против них нет плана.

Такие матчи проверяют менталитет твоей команды, твою общую стратегию и идеи. Для меня важно было контролировать пространство, в котором он находится, контролировать моменты, которые он создает, и зоны на поле, где он получает мяч. В той игре мы старались действовать максимально агрессивно и высоко прессинговать, чтобы держать его подальше от наших ворот.

Тут, конечно, не обойтись без элемента удачи, правда? Нужно надеяться, что у лучшего игрока мира не самый удачный день. Так что да, это был скорее командный план, чем индивидуальный способ остановить его.

Когда ты готовишь план на матч, нужно отделить те два процента фанатского восторга, когда ты пишешь его имя на доске. Но на самом деле, наша цель – выигрывать матчи, а моя – противостоять лучшим в мире. Так что в момент игры главное – сосредоточиться, мыслить логично, строить стратегию. А когда потом получаешь результат, конечно, радуешься, потому что понимаешь, что сражался против человека, который уже вписан в историю футбола.

И хотя ты играешь против него, это просто наслаждение – видеть его в деле. Жаль только, что мне не довелось противостоять ему, когда он был на пике... потому что это же Месси, не так ли?» – сказал главный тренер «Нью-Йорк Сити » Ник Кашинг.