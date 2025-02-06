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Касильяс ответил экс-порноактрисе: «Не все средства хороши ради незаслуженной славы за мой счет – человека, чья известность основана на годах упорной работы»

Икер Касильяс заявил, что не допустит вмешательства в его частную жизнь.

Ранее бывшая порноактриса Клаудия Бавель в интервью каналу Telecinco назвала Икера «скупым и вовсе не щедрым», а также заявила, что на поле он лучше, чем в постели. 

«С 14 лет я нахожусь в профессиональном футболе – карьере, которая принесла мне множество радостных моментов. Но, возможно, самое ценное для меня – это огромная поддержка и любовь публики.

Однако вместе с этим всегда было пристальное внимание к моей личной жизни, которую я всегда старался держать вне медийного поля, поскольку это касается только меня.

Несмотря на этот интерес, я никогда не пытался извлечь выгоду из своей частной жизни, не давал эксклюзивных интервью и не зарабатывал на том, что считаю сугубо личным. Более того, я всегда требовал уважения и держался подальше от сплетен, слухов и спекуляций.

Трудно принять тот факт, что некоторые люди без всякого уважения выходят в эфир, чтобы говорить обо мне или о моем окружении.

Показываются сомнительные видео, а кто угодно, даже не зная сути, чувствует себя вправе делать заявления, высказывать мнения и строить догадки о моей личной жизни, полностью игнорируя мое право на частную жизнь и честь.

Не все средства хороши ради рейтингов, не все средства хороши ради легкой наживы или мимолетной, незаслуженной славы за мой счет – за счет человека, чья известность основана исключительно на годах работы и упорства.

Я всегда всеми способами старался защитить свою личную жизнь. Но сейчас ситуация дошла до предела, и я не позволю дальнейшего вмешательства в мое личное пространство или действий, которые подрывают мою честь.

Я делаю это не только для себя, но и для всех, кто находится рядом со мной и кого подобные нападки напрямую и серьезно затрагивают», – написал экс-голкипер «Реала» и сборной Испании.

Касильяс встречается с порнозвездой и моделью OnlyFans! Ее бывший – экс-игрок «Спартака»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
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