Горбани перешел из «Оренбурга» в «Аль-Вахду» из ОАЭ

Мохаммад Горбани перешел из «Оренбурга» в клуб из ОАЭ «Аль-Вахда».

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба. «Мохаммад провел за «Оренбург» 33 матча, в которых отметился 4 забитыми голами. Спасибо, Мохаммад ! Удачи и хорошей карьеры!» – говорится в заявлении «Оренбурга ». В текущем сезоне Мир РПЛ иранский полузащитник провел 18 матчей и забил 1 гол.