Горбани перешел из «Оренбурга» в «Аль-Вахду» из ОАЭ
Мохаммад Горбани перешел из «Оренбурга» в клуб из ОАЭ «Аль-Вахда».
Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.
«Мохаммад провел за «Оренбург» 33 матча, в которых отметился 4 забитыми голами.
Спасибо, Мохаммад! Удачи и хорошей карьеры!» – говорится в заявлении «Оренбурга».
В текущем сезоне Мир РПЛ иранский полузащитник провел 18 матчей и забил 1 гол.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
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