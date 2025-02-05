Алаев о возвращении России: «Речь Лаковича вселила определенный оптимизм. Один из руководителей УЕФА впервые дал ориентир – функционер такого уровня выверяет каждое слово»
Глава Мир РПЛ выразил оптимизм по поводу возможного снятия отстранения России.
– У вас есть какая‑то информация о нашем скором возвращении на международную арену?
– Один из главных руководителей УЕФА со сцены впервые дал ориентир в своей речи, я говорю про Лаковича. Он сказал, что надеется, что в 2025 году российские команды и сборные вернутся туда, где им и место.
Думаю и надеюсь, это определенный сигнал. Раньше я такого не слышал. Такого уровня функционер выверяет каждое слово.
Я сидел с ним рядом, но не задавал дополнительные вопросы. То, что я услышал, вселило в меня определенный оптимизм, – сказал Александр Алаев.
«Надеюсь, в течение этого года все российские спортсмены, включая сборную и клубы, вернутся на свое прежнее место, в европейскую спортивную семью». Директор УЕФА Лакович о бане
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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