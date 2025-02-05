24-летний швейцарский футболист Елкич погиб в Аликанте. Тело игрока нашли в море после похода на дискотеку с командой, предполагается несчастный случай

Швейцарский футболист Яков Елкич погиб в Испании.

Тело 24-летнего игрока было найдено в порту Аликанте. Предполагается, что смерть молодого человека наступила в результате несчастного случая.

Футболист в пятницу приехал в Аликанте на турнир со своей командой «Гранж-Пако», выступающей в 3-м дивизионе Швейцарии. Оттуда он связался с родителями днем.

Как отмечает Blick, вечером команда пошла на дискотеку отметить выступление. По словам старшей сестры игрока Яньи, Яков потерял там куртку, поисками которой они с другом занялись, после чего потеряли друг друга из виду. В районе 3:30 утра камеры зафиксировали появление Якова возле гостиницы. В это время он написал своей девушке: «Я в порядке».

На следующее утро партнеры по команде заметили, что Якова с ними нет. Они получили ключи от его номера, однако игрока там также не обнаружилось. Проведя поиски, футболисты обратились в полицию. Партнеры по команде сообщили полицейским, что Яков никогда не уходил «без предупреждения» и они опасаются, «что с ним что-то случилось».

Семья Якова разместила просьбу о его поиске в социальных сетях, однако позднее погибшего футболиста обнаружили водолазы Гражданской гвардии.

Тело Елкича доставят в Швейцарию для похорон.