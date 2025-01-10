Ваня Дркушич: «Семак – нормальный мужик, с которым можно поговорить. Но он выиграл 6 чемпионств с «Зенитом», что делает его и хорошим тренером»
Ваня Дркушич высоко отозвался о Сергее Семака.
«Мы поговорили, когда я перешел в «Зенит». Первое впечатление такое: очень хороший человек, просто нормальный мужик, с которым можно поговорить.
Но он выиграл шесть чемпионств с «Зенитом», что делает его еще и очень хорошим тренером. У нас была только одна беседа, мы отлично поболтали», — заявил защитник «Црвены Звезды», права на которого принадлежат «Зениту».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем