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  • Ваня Дркушич: «Семак – нормальный мужик, с которым можно поговорить. Но он выиграл 6 чемпионств с «Зенитом», что делает его и хорошим тренером»
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Ваня Дркушич: «Семак – нормальный мужик, с которым можно поговорить. Но он выиграл 6 чемпионств с «Зенитом», что делает его и хорошим тренером»

Ваня Дркушич высоко отозвался о Сергее Семака.

«Мы поговорили, когда я перешел в «Зенит». Первое впечатление такое: очень хороший человек, просто нормальный мужик, с которым можно поговорить.

Но он выиграл шесть чемпионств с «Зенитом», что делает его еще и очень хорошим тренером. У нас была только одна беседа, мы отлично поболтали», — заявил защитник «Црвены Звезды», права на которого принадлежат «Зениту».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoВанья Дркушич
logoСергей Семак
logoЗенит
logoЦрвена Звезда
logoпремьер-лига Россия
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