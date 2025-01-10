Ваня Дркушич: «Семак – нормальный мужик, с которым можно поговорить. Но он выиграл 6 чемпионств с «Зенитом», что делает его и хорошим тренером»

Ваня Дркушич высоко отозвался о Сергее Семака.

«Мы поговорили, когда я перешел в «Зенит». Первое впечатление такое: очень хороший человек, просто нормальный мужик, с которым можно поговорить.

Но он выиграл шесть чемпионств с «Зенитом», что делает его еще и очень хорошим тренером. У нас была только одна беседа, мы отлично поболтали», — заявил защитник «Црвены Звезды», права на которого принадлежат «Зениту».