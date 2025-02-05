Гол вингера «Зенита» Педро принес Бразилии U-20 победу над Уругваем (1:0) в финальном раунде молодежного Кубка Южной Америки
Молодежная сборная Бразилии с победы начала финальный этап молодежного Кубка Южной Америки, проходящего в Венесуэле.
В первом матче бразильцы обыграли молодежную сборную Уругвая – 1:0.
Игрок клуба из Санкт-Петербурга, которому 5 февраля исполняется 19 лет, вышел на поле с капитанской повязкой.
На 74‑й минуте (бразильцы к этому моменту играли вдесятером после удаления Артура дос Сантоса Барбозы Диаса) он забил решающий мяч, а на 82‑й был заменен.
В финальном раунде принимают участие шесть сборных: Колумбия, Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай и Парагвай.
Каждая команда проведет по 5 матчей. Победителем турнира станет та сборная, которая набрала больше всего очков.
Почти крах Бразилии, солидные Уругвай и Колумбия, веселые чилийцы. Обзор группового этапа молодежного Кубка Америки-2025
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