«Тоттенхэм» заплатит «Баварии» до 10 млн евро за аренду Теля и покроет зарплату вингера. Опция выкупа летом – 60 млн евро
Стало известно, на каких условиях «Тоттенхэм» подписал Матиса Теля.
Лондонский клуб арендовал 19-летнего вингера «Баварии» до конца сезона с правом выкупа летом за 60 млн евро.
По данным журналиста Кристиана Фалька, за аренду игрока «Тоттенхэм» выплатит мюнхенцам до 10 миллионов евро.
Кроме того, «шпоры» полностью покроют зарплату Теля до лета.
В нынешнем сезоне Тель сыграл 8 матчей в чемпионате Германии и сделал одну голевую передачу, проводя на поле в среднем 31 минуту. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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