«Тоттенхэм» арендовал Теля у «Баварии» до конца сезона с опцией выкупа за 60 млн евро

Матис Тель будет играть за «Тоттенхэм».

19-летний вингер «Баварии» арендован лондонским клубом до конца сезона с опцией выкупа. Он будет выступать под 11-м номером.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клуб АПЛ сможет выкупить игрока летом за 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Тель сыграл 8 матчей в чемпионате Германии и сделал одну голевую передачу, проводя на поле в среднем 31 минуту. Его статистику можно изучить здесь .