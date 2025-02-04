«Тоттенхэм» арендовал Теля у «Баварии» до конца сезона с опцией выкупа за 60 млн евро
Матис Тель будет играть за «Тоттенхэм».
19-летний вингер «Баварии» арендован лондонским клубом до конца сезона с опцией выкупа. Он будет выступать под 11-м номером.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, клуб АПЛ сможет выкупить игрока летом за 60 млн евро.
В нынешнем сезоне Тель сыграл 8 матчей в чемпионате Германии и сделал одну голевую передачу, проводя на поле в среднем 31 минуту. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт «Тоттенхэма»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем