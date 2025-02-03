Сперцян о сборах «Краснодара» при Мусаеве и Ивиче: «Больше работаем с мячом сейчас»
Эдуард Сперцян заявил, что при Мураде Мусаеве «Краснодар» стал больше работать с мячом.
Мусаев возглавил «быков» в марте 2024 года, сменив Владимира Ивича.
— Если сравнивать подготовку с Мусаевым и сборы с Ивичем – в чем главное отличие?
— У каждого свой подход. Конечно, отличия есть. Всегда интересно, у каждого тренера все по‑разному. Наверное, больше работаем с мячом сейчас, — сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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