Сперцян о сборах «Краснодара» при Мусаеве и Ивиче: «Больше работаем с мячом сейчас»

Эдуард Сперцян заявил, что при Мураде Мусаеве «Краснодар» стал больше работать с мячом.

Мусаев возглавил «быков» в марте 2024 года, сменив Владимира Ивича.

— Если сравнивать подготовку с Мусаевым и сборы с Ивичем – в чем главное отличие?

— У каждого свой подход. Конечно, отличия есть. Всегда интересно, у каждого тренера все по‑разному. Наверное, больше работаем с мячом сейчас, — сказал полузащитник «Краснодара».