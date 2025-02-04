Пол Мерсон: «Работа Аморима в «МЮ» под угрозой из-за Рэшфорда. Им следует взять Матета – он в 100 раз лучше тех, кто есть в команде, кроме Амада»
Пол Мерсон выразил скепсис к Рубену Аморима из-за Маркуса Рэшфорда.
Нападающий перешел в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, что у тренера заканчиваются идеи. Поражает воображение то, что он сделал с Рэшфордом.
Его работа под угрозой из-за Маркуса Рэшфорда. Если он забьет 10 [голов] в 10 [матчах за «Астон Виллу»], можно всерьез задаться вопросом: «Что ты сделал?».
«Манчестер Юнайтед» нужен мощный, сильный нападающий. Им следует взять Жан-Филиппа Матета. Но они этого не сделают, потому что он играет за «Кристал Пэлас».
Он в 100 раз лучше, чем те, кто есть в «Манчестер Юнайтед», кроме Амада Диалло», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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