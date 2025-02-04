Моцарт опроверг слова о негативной атмосфере в «Спартаке»: «Меня ни разу не подставили, не обманули. Когда в Бразилии спрашивают о России, как жилось и игралось – отвечаю, что очень круто»
– Ваша цитата: «Болельщики в России – жуткие расисты! Если ты забил гол – молодец, а если ошибся, то сразу «грязная макака». В России власти закрывали на подобные выходки глаза, и расизм процветал. По непонятным мне причинам фанаты «Спартака» сделали меня виновным чуть ли не во всех бедах команды. А ведь я ничего криминального не сделал, я просто хотел играть в футбол!»
– Меня то ли неправильно поняли, то ли не так перевели.
Я имел в виду конкретный эпизод с Веллитоном. Был его дебют, он вышел под номером 11, который до того носил кто-то из спартаковских кумиров (Андрей Тихонов – Спортс’‘). Тогда-то с трибун послышались расистские скандирования.
Но я лично никогда не обобщал и не называл русских фанатов расистами. Это лишь один эпизод.
– Еще нашли такие слова: «Когда меня приглашали в «Спартак», обещали сказочные условия, отличную атмосферу. А на деле я оказался в клубе, где за красивым фасадом скрывался напряженный и крайне недружелюбный коллектив, в штыки принимавший каждого новичка».
– И этого я не говорил! Все наоборот.
Когда в Бразилии меня спрашивают о России, как там жилось и игралось – всегда отвечаю, что очень круто. У клуба уже тогда была хорошая инфраструктура, все поддерживали меня и мою семью.
Так что за те три с половиной года в «Спартаке» меня ни разу не подставили, не обманули. Выполнили все соглашения, – сказал Моцарт.
Бразилец выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
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