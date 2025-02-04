В «МЮ» довольны сохранением Гарначо. В раздевалке клуба опасались, что продажа вингера вызовет возмущение среди болельщиков (MEN)
В «Манчестер Юнайтед» довольны тем, что Алехандро Гарначо остался в команде.
В ходе зимнего трансферного окна к 20-летнему левому вингеру проявили интерес несколько клубов, но манкунианцы не продали его.
По данным Manchester Evening News, в раздевалке клуба опасались перспективы продажи Алехандро Гарначо и считали, что это вызвало бы возмущение среди болельщиков «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что возможную сделку по аргентинцу сложно было бы представить как положительный момент.
В этом сезоне Гарначо провел 23 матча в АПЛ, забив 3 гола и сделав 1 передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
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