«Эвертон» арендовал Карлоса Алькараса у «Фламенго» с опцией выкупа за 15 млн фунтов
«Эвертон» подписал Карлоса Алькараса.
Мерсисайдский клуб объявил о переходе 22-летнего центрального полузащитника из «Фламенго».
«Эвертон» арендовал аргентинца до конца этого сезона с опцией выкупа, которая, как сообщил Фабрицио Романо, составляет 15 миллионов фунтов.
Карлос Алькарас прежде выступал в АПЛ за «Саутгемптон». Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Эвертона»
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