«Челси» хочет за 20 млн евро купить Эссугу из «Лас-Пальмаса». Отступные принадлежащего «Спортингу» хавбека – 45 млн евро
«Челси» намерен приобрести Дариу Эссугу из «Лас-Пальмаса».
По информации Record, лондонский клуб близок трансферу 19-летнего полузащитника. Его покупка обойдется более чем в 20 миллионов евро.
В начале этого сезона игрок перешел из «Спортинга» в «Лас-Пальмас» на правах аренды.
Контракт футболиста с португальским клубом истекает в июне 2027 года. В нем имеется пункт об отступных в размере 45 миллионов евро.
В текущем сезоне Дарио провел 14 матчей в Ла Лиге и забил один гол. С полной статистикой португальца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Record
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