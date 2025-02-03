«Челси» хочет за 20 млн евро купить Эссугу из «Лас-Пальмаса». Отступные принадлежащего «Спортингу» хавбека – 45 млн евро

«Челси» намерен приобрести Дариу Эссугу из «Лас-Пальмаса».

По информации Record, лондонский клуб близок трансферу 19-летнего полузащитника. Его покупка обойдется более чем в 20 миллионов евро.

В начале этого сезона игрок перешел из «Спортинга » в «Лас-Пальмас » на правах аренды.

Контракт футболиста с португальским клубом истекает в июне 2027 года. В нем имеется пункт об отступных в размере 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Дарио провел 14 матчей в Ла Лиге и забил один гол. С полной статистикой португальца можно ознакомиться здесь .