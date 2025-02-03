Гвардиола о 4 пропущенных голах «Ман Сити» от «Арсенала» во 2-м тайме: «Это может быть связано с хрупкостью команды – это происходило уже много раз»

Пеп Гвардиола высказался относительно неуверенности «Манчестер Сити».

«Горожане» проиграли «Арсеналу » (1:5) в матче 24-го тура АПЛ , пропустив четыре мяча во втором тайме.

Главному тренеру «Манчестер Сити » задали вопрос касательно хрупкости его команды из-за отрезка с пропущенными голами во втором тайме.

«Это может быть связано с хрупкостью, потому что это происходило уже много раз. Мы обязаны учиться, всегда есть возможности стать лучше», – сказал Пеп Гвардиола .

Артета разобрал Пепа – аж 5:1. Как ему это удалось?