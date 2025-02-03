Гвардиола о 4 пропущенных голах «Ман Сити» от «Арсенала» во 2-м тайме: «Это может быть связано с хрупкостью команды – это происходило уже много раз»
Пеп Гвардиола высказался относительно неуверенности «Манчестер Сити».
«Горожане» проиграли «Арсеналу» (1:5) в матче 24-го тура АПЛ, пропустив четыре мяча во втором тайме.
Главному тренеру «Манчестер Сити» задали вопрос касательно хрупкости его команды из-за отрезка с пропущенными голами во втором тайме.
«Это может быть связано с хрупкостью, потому что это происходило уже много раз. Мы обязаны учиться, всегда есть возможности стать лучше», – сказал Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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