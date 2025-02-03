Отвечают Лукомский и Палагин.

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» 5:1. Вторую неделю подряд команда Пепа Гвардиолы стартовала с «минус один» через индивидуальную ошибку. В этот раз встречу перевернуть не удалось. «Арсенал» был лучше, а Микель Артета грамотно управлял игрой.

В составе хозяев не было сюрпризов. В отличие от «Сити», в ЛЧ «Арсенал» проводил серьезную ротацию, поэтому разумно сравнивать по матчу последнего тура АПЛ против «Вулвз». Ту встречу из-за болезни пропускал Мартин Эдегор – он вернулся. В остальном – полное совпадение.

Главная новость в составе «Сити» – травма Эдерсона на предыгровой. Место в основе пришлось отдавать Штефану Ортеге. О последствиях расскажем ниже. Второе решение Пепа по важности – сохранение Матеуша Нунеша на правом фланге обороны. Несмотря на то, что португалец провалился в середине недели в ЛЧ, Пеп оставил его в составе.

Почему «Сити» таааак много напривозил?

Главная тема после игры – безумное количество привозов от «Сити». Opta зафиксировала 4 ошибки, которые привели к ударам (из них 2 – к голам). За последние 8 лет в АПЛ хуже было только один раз – против «Ливерпуля» в сезоне-2017/18. Тогда допустили 5 ошибок на гремящем от прессинга «Энфилде».

Что пошло не так на «Эмирейтс»?

Объяснения можно разбить на глобальные и локальные.

● К глобальным точно отнесем кризис травм в обороне. Чаще всего у «Сити» привозят именно защитники. В прошлом туре ошибся новичок Абдукодир Хусанов, подписанный из-за нехватки здоровых ЦЗ. В этот раз гол соорудили Джон Стоунз и Мануэль Аканджи – пара, которая редко образуется из-за травм англичанина.

Показательно, что защитники привозят на первых минутах – в момент, когда все еще привыкают к манере партнера. Отсюда и антирекордные показатели. Нынешний сезон – худший в эпоху Пепа с точки зрения результативных ошибок. После игры с «Арсеналом» их уже 8. Предыдущий антирекорд – 7 (но за целую кампанию!).

● Нехватка Эдерсона. В прошлом туре бразилец блистал под персональным прессингом «Челси». Вместе с Холандом напрямую соорудили два мяча во втором тайме (у бразильца – голевая и предголевая). Вышедший вместо него Ортега не ужасен на мяче, но точно не ровня. Соперники чувствуют и дополнительно усиливают давление. Характерным был матч прошлого сезона с «Ливерпулем». Команда Клоппа прибавила в прессинге сразу после замены Эдерсона на Ортегу.

Проблемы Штефана на «Эмирейтс» можно разделить на две части. Во-первых, решения, которые принимал под давлением: пасовал, даже если видел, что партнера уже накрывают. Во-вторых, нехватка таких же опасных забросов, как у Эдерсона (защитникам было намного легче перехватывать).

● Прессинг-машина Деклан Райс. Англичанин заслужил отдельных респектов за перфоманс (будет ниже). Важнейшая часть – поддержка атакующей группы в прессинге. Такая роль достается Деклану, когда рядом подстраховка в виде Томаса Парти. Доверяя партнеру, Райс регулярно поднимался в давление и считывал вариант, который выбирал Ортега.

Эдегор – центральный защитник при розыгрышах

Пожалуй, самый неординарный ход матча – регулярные спуски Мартина Эдегора в линию к центральным защитникам (или даже прямо к Давиду Райе).

Первая версия спуска – вариант, который «Арсенал» ситуативно использовал в этом сезоне. Мартин выступал как один из трех центрдефов в стадии продвижения. Отличие от привычной картины лишь в частоте – никогда раньше норвежец не спускался настолько регулярно:

А вот еще более радикальная вариация. Тут Эдегор рядом с кипером, а центральные защитники расположились шире:

Этот прием помогал «Арсеналу» лучше контролировать первую стадию – и вообще не терять мяч в опасных позициях. При такой конфигурации «Сити» не понимал, как организовывать давление – позиция Эдегора буквально шокировала. Как минимум – команда избегала потерь. Как максимум – продвигалась через Эдегора.

У лондонцев было два варианта первой стадии. Если Эдегор опускается, прессинг «Сити» под контролем. Если не успевает спуститься, Райя играл дальним пасом. Оба варианта помогали избегать потерь в опасных зонах (на чем в первую очередь погорел «Сити»).

Нужно зафиксировать: такой расклад отлично подошел для контроля, но едва ли дает лучшие расклады, если бы «Арсеналу» нужно было вскрывать глубокого соперника. Больше похоже на персонализированный сюрприз Артеты старому знакомому, чем на новый вариант на постоянку.

Фланг Нунеша снова провалился

Классическая ошибка португальца на новой позиции – дуэли 1-в-1. Уровень соперника не имеет значения. Полторы недели назад Нунеша обыграл Брэдли Барколя из «ПСЖ» – один из лучших дриблеров топ-лиг. В среду – нападающий «Брюгге» Ферран Ютгла. Для испанца тот эпизод – единственная удачная обводка в ЛЧ. Нехватка оборонительных качеств – главная причина проблем Нунеша. Португалец сначала выбрасывается, а затем банально не успевает нагнать.

Дуэль Нунеша с Леандро Троссардом читалась как потенциальная головная боль для Пепа. Бельгиец в топ-форме – индивидуальные дуэли ему проиграли Педро Порро и Мэтти Кэш. Для защитника «Тоттенхэма» попытка приблизиться вообще закончилась травмой.

Пеп готовился. Чтобы не оставлять Нунеша 1-в-1, фланг регулярно сдваивал Бернарду Силва. Ценный бонус – подсказ (говорят на одном языке).

Угрозу от Троссарда удалось потушить. Проблема в том, что смещения Бернарду на фланг по цепочке приводили к свободным зонам у «Сити» в опорной. До перерыва «Арсеналу» не удавалось наказать, хотя попытки были.

Во втором тайме наконец-то получилось.

Секретный ингредиент – открывание умницы Льюиса-Скелли в опорной. Бернарду в этот момент помогал Нунешу на фланге. Ценность гола зашкаливает: получив третий мяч, «Сити» сдался (после матча это публично признали Пеп и Стоунз).

Связка Савио и Холанда – редкий позитив «Сити» в атаке

В позиционке «Сити» почти ничего не придумал. За весь матч сподобились всего на 3 удара из штрафной с игры. Очередной комплимент Артете за умение команды переходить из одного режима в другой. В этот раз блистали в обоих. За счет прессинга получали убойные моменты у чужих ворот, за счет надежного блока сзади – тушили комбинации «Сити» и получали шансы в контратаках.

Попытка Пепа удивить – стремление регулярно переводить мяч с фланга на фланг. Матч с «Арсеналом» – рекорд сезона для «Сити» по количеству диагоналей (Opta насчитала 8 штук). В идеальном сценарии диагонали разрушают схему соперника – если кто-то не успел сместиться, обнаруживается дыра, за которую можно наказывать. «Арсенал» оказался к этому готов.

Редкое исключение – гол, который соорудила связка Савио-Холанд (уже 5-й в сезоне). Сначала бразилец по указке перевел мяч на правый фланг:

А затем нашел лазейку в схеме хозяев:

Только в такой комбинации (топ-диагональ + топ-открывание) задумка смогла вскрыть «Арсенал». Остальные попытки рушились либо на первом этапе, либо на втором.

Райс идеально попал в рисунок матча

Много сильных перфомансов у «Арсенала»: Эдегор был абсолютно повсюду; Томас Парти совмещал персоналку по Омару Мармушу с контролем опорной и добавил к этому победный мяч; Майлз Льюис-Скелли набрался сил, проглотив Фила Фодена, и делал впечатляющие рейды на чужую половину; даже Кай Хавертц принес уйму пользы в прессинге и собрал 1+1 (что затмевает тот промах).

Отдельных комплиментов заслужил Райс. Пожалуй, его лучший матч в этом сезоне. Деклану всегда удобен сценарий, где нужны большие объемы в прессинге, много работы в позиционной обороне и есть пространство для быстрых атак. Но сегодня Дек был прекрасен во всем – даже в тонких передачах.

При прессинге «Арсенал» использовал пятерку с акцентом на центральной зоне (четверку во втором тайме, когда стали осторожнее) – Райс часто контролировал двух адресатов и классно читал игру:

Кроме объемной роли, нужно отметить индивидуальные действия Райса – прекрасно замыкал давление и часто совмещал возврат мяча с обостряющим продолжением.

На своей половине поля Парти ориентировался на Мармуша и часто опускался в защиту. В такие моменты вся опорная оставалась на Райса. В приоритетном порядке он крыл ближний к мячу вариант, но за счет скорости и чтения контролировал всю зону:

Олицетворением качества игры с мячом стали два ассиста – ритмичный пас на Льюиса-Скелли в ходе перегруза левого фланга и голливудский перевод на Итана Нванери. Вчера Дек был правда прекрасен во всем.

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Если бы перед стартом сезона болельщику «Арсенала» сказали, что в 24-м туре команда разнесет «Ман Сити» 5:1 и оторвется на 9 очков от банды Пепа, это выглядело бы уверенным шагом к титулу – победой, в которая ценна не только результатом, но заявлением о намерениях.

Такие триумфы ценны не только очками, но и психологическим зарядом. Но пора вернуться на землю – «Ливерпуль» стабильнее, прекрасен сам по себе и находится в шикарной позиции. «Арсенал» получил самый идеальный результат, который зарядит команду дополнительной уверенностью. Вероятно, этого все равно будет недостаточно, но зафиксировать мощь и потенциал лондонцев все равно нужно.

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield; East News /GLYN KIRK/AFP