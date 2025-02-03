«Рома» покупает защитника «Твенте» Салах-Эддина за 8+2 млн евро

Анасс Салах-Эддин перейдет в «Рому».

Римский клуб завершает работу над трансфером защитника «Твенте ». По информации журналиста Маттео Моретто, сумма сделки составит 8 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2 млн евро.

Сторонам осталось уладить последние детали, прежде чем футболист отправится на медосмотр.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Салах-Эддин провел 18 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь .