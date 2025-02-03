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  • Пономарев о Промесе в «Спартаке»: «Разложит всю команду к чертовой матери. Он бездельник – придет только на заработки, чтобы заключить хороший контракт и свалить потом»
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Пономарев о Промесе в «Спартаке»: «Разложит всю команду к чертовой матери. Он бездельник – придет только на заработки, чтобы заключить хороший контракт и свалить потом»

Владимир Пономарев категорически против возвращения Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее полузащитник, покинувший «Спартак» свободным агентом летом 2024 года, посетил товарищеский матч красно-белых против «Астаны» (4:1). Нидерландец, выступающий за «Юнайтед» из Дубая, заявил, что общается с московским клубом, а возвращение в Россию – его главная мотивация.

«У Промеса раньше были удачные год-два, когда он играл в «Спартаке». Но сейчас Промес не нужен, он разложит всю команду к чертовой матери. И уже не сможет выступать на высоком уровне.

У него, конечно, были классные моменты, у каждого футболиста бывает такая лебединая песня. Все, он больше никогда не сыграет так, как раньше. Да, у него классно получались закрутки от вратаря в дальний угол, он, видимо, тренировал такие удары. А сейчас уже такого не будет, ни в коем случае два раза не войдешь в одну реку.

Промес – бездельник, он не будет хорошо тренироваться и выкладываться в игре. Он придет в «Спартак» только на заработки, чтобы заключить хороший контракт и потом свалить отсюда. С ним не надо иметь никаких дел», – заявил бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoКвинси Промес
logoСпартак
Владимир Алексеевич Пономарев
Р-Спорт
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