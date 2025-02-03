Канчельскис про «МЮ»: «Нефутбольные люди приехали в Англию зарабатывать деньги – американцы ничего не понимают, уничтожают клуб. Как можно было в середине сезона поменять тренера?»

Андрей Канчельскис высказался по поводу результатов «Манчестер Юнайтед».

На данный момент команда тренера Рубена Аморима занимает 13-е место в таблице АПЛ.

– Американцы ничего не понимают в футболе и уничтожают «Манчестер Юнайтед ». Как можно было в середине сезона поменять тренера? Рубен Аморим плохо знаком с этой командой.

Не португалец же приглашал в клуб этих игроков, правильно? Только американский менеджмент мог сделать такую глупость. Просто нефутбольные люди приехали в Англию зарабатывать деньги.

Сейчас также Тодд Боули рушит все, что строил в «Челси » россиянин Роман Абрамович . Роман Аркадьевич очень грамотно руководил лондонским клубом.

Поэтому синие и выигрывали трофеи. А сейчас английские клубы попали под влияние американских бизнесменов, которые, повторюсь, имеют одну задачу – заработать деньги. Американцам плевать на футбол. А страдают в итоге болельщики.

– Англичане критикуют американских владельцев и до сих пор поют песни про Романа Абрамовича?

– Конечно, если нет результата, фанаты не будут любить.

Мало того, американцы на всем экономят, лишили обеда сотрудников клуба, не пускают легенду английского футбола сэра Алекса Фергюсона в раздевалку команды. Глупые люди!» – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис .