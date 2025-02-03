«Порту» не продал Нико в «Ман Сити» за 50 млн евро. Хавбек все еще может покинуть клуб зимой

«Порту» отказался продавать Нико Гонсалеса в «Манчестер Сити».

По информации O Jogo, «горожане» были готовы заплатить за испанского полузащитника 50 миллионов евро, но «Порту» отклонил предложение.

Сообщается, что Гонсалеса привлекает возможность играть в АПЛ под руководством Пепа Гвардиолы – его уход в зимнее трансферное окно по-прежнему не исключен. Сумма отступных 23-летнего полузащитника составляет 60 млн евро, и «Порту» постарается сохранить игрока в составе.

«Барселона» имеет право на 40% прибыли от перепродажи Гонсалеса. «Порту» подписал полузащитника летом 2023 года за 8,4 млн евро.