«Порту» не продал Нико в «Ман Сити» за 50 млн евро. Хавбек все еще может покинуть клуб зимой
«Порту» отказался продавать Нико Гонсалеса в «Манчестер Сити».
По информации O Jogo, «горожане» были готовы заплатить за испанского полузащитника 50 миллионов евро, но «Порту» отклонил предложение.
Сообщается, что Гонсалеса привлекает возможность играть в АПЛ под руководством Пепа Гвардиолы – его уход в зимнее трансферное окно по-прежнему не исключен. Сумма отступных 23-летнего полузащитника составляет 60 млн евро, и «Порту» постарается сохранить игрока в составе.
«Барселона» имеет право на 40% прибыли от перепродажи Гонсалеса. «Порту» подписал полузащитника летом 2023 года за 8,4 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: O Jogo
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