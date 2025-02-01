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«Ман Сити» не хочет платить 60 млн евро за Нико и надеется договориться о трансфере за 40+ млн. Клуб контактировал с «Порту» и агентом хавбека

«Манчестер Сити» работает над трансфером Нико Гонсалеса.

Сегодня состоялись контакты между английским клубом, «Порту» и агентом 23-летнего полузащитника. 

По информации Фабрицио Романо, «горожане» не хотят активировать пункт об отступных в размере 60 млн евро и надеются договориться о трансфере за сумму, немного превышающую 40 млн евро. 

Статистика футболиста, забившего 5 голов и сделавшего 3 ассиста в 17 матчах чемпионата Португалии, доступна здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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