«Ман Сити» не хочет платить 60 млн евро за Нико и надеется договориться о трансфере за 40+ млн. Клуб контактировал с «Порту» и агентом хавбека

«Манчестер Сити» работает над трансфером Нико Гонсалеса.

Сегодня состоялись контакты между английским клубом, «Порту» и агентом 23-летнего полузащитника.

По информации Фабрицио Романо, «горожане» не хотят активировать пункт об отступных в размере 60 млн евро и надеются договориться о трансфере за сумму, немного превышающую 40 млн евро.

Статистика футболиста, забившего 5 голов и сделавшего 3 ассиста в 17 матчах чемпионата Португалии, доступна здесь .