Глава РПЛ Алаев: «Промес внес огромный вклад в развитие российского футбола и «Спартака». Но хотелось бы, чтобы он решил проблемы с законом»
Александр Алаев оценил возможное возвращение Квинси Промеса в «Спартак».
В Нидерландах признал бывшего футболиста «Спартака» виновным по делу о контрабанде кокаина. Промес заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.
«Честно говоря, я не знаю, в каком сейчас статусе Квинси Промес. Если он решил все свои проблемы с законом, мне, конечно, хотелось бы видеть его в РПЛ.
Он внес огромный вклад в развитие российского футбола и «Спартака».
Но мне бы хотелось, чтобы сначала он решил все свои проблемы с законом», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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