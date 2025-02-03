Глава РПЛ Алаев: «Промес внес огромный вклад в развитие российского футбола и «Спартака». Но хотелось бы, чтобы он решил проблемы с законом»

Александр Алаев оценил возможное возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

В Нидерландах признал бывшего футболиста «Спартака» виновным по делу о контрабанде кокаина. Промес заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.

«Честно говоря, я не знаю, в каком сейчас статусе Квинси Промес . Если он решил все свои проблемы с законом, мне, конечно, хотелось бы видеть его в РПЛ.

Он внес огромный вклад в развитие российского футбола и «Спартака ».

Но мне бы хотелось, чтобы сначала он решил все свои проблемы с законом», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.