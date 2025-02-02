Микель Артета: «АПЛ – другой мир с точки зрения скоростей, интенсивности, уровня команд. Здесь нет возможности для передышки»
Микель Артета рассказал, почему считает АПЛ сложнее других европейских лиг.
– Вы всегда говорите, что в АПЛ каждый матч – это битва.
– То же самое вам скажут и в Испании, и в Италии. Но те, кто приезжает сюда, отмечают, что Премьер-лига – это другой мир с точки зрения скоростей, интенсивности, деталей, уровня команд...
Здесь нельзя останавливаться. Нет возможности для передышки, – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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