Микель Артета: «Я видел упадок «Арсенала» и хотел вернуть его на вершину. Мы уже могли выиграть пару титулов, но не добились этого – значит, нужно требовать большего»
– Вы очень стабильны в клубе. Могли бы вы стать «новым Венгером»?
– Честно говоря, я не знаю. Да, я не сделал для клуба и 20% того, что планировал. Я приехал сюда с желанием преобразовать команду. Я видел это, будучи на скамейке другого клуба, когда играл с «Арсеналом». В тот день я заметил упадок стадиона, энергии, идентичности... Я почувствовал, что нужно все изменить и вернуть клуб на вершину. И это дорогого стоит.
Это не победа в одном матче или изменение системы игры, а нечто более целостное. И я горжусь тем, чего добился вместе со своей командой. На спортивном уровне, с точки зрения цифр, мы были очень близки [к чемпионству] в последних двух сезонах, и уже могли выиграть пару крупных трофеев. Наша злость и амбиции обусловлены тем, что при всей проделанной работе мы этого не достигли. Следовательно, необходимо требовать большего, – сказал главный тренер «Арсенала».
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