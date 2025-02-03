Сильвестр о словах Аморима о Рэшфорде: «Это неуважение, подобные разговоры можно вести и наедине»

Микаэль Сильвестр прокомментировал слова Рубена Аморима о Маркусе Рэшфорде.

Объясняя решение не включать форварда в заявку на один из матчей, главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил : «Скорее возьму тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день. Все футболисты в одинаковой ситуации».

Сегодня Рэшфорд перешел в «Астон Виллу» на правах аренды.

«Я думаю, это слишком. Я думаю, это неуважение. Можно сказать, что за то время, что он [Аморим] был главным тренером, ему было сложно общаться с игроками. Проигранные матчи, трудности с подбором игроков, травмы.

Но если говорить о Маркусе Рэшфорде , который с девяти лет в системе «Манчестер Юнайтед», то я думаю, что подобные разговоры можно вести и наедине. Не думаю, что такие разговоры на публике пойдут кому-то на пользу – будь то команда, владельцы или сам Маркус», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед » в эфире beIN Sports.

Аморим не будет считать унижением голы Рэшфорда за «Астон Виллу»: «Отдавая игрока в аренду, вы ждете, что он станет лучше. Я сосредоточен на своих футболистах»